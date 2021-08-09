В Роспотребнадзоре разъяснили порядок вакцинации для людей с хроническими болезнями

Наличие множества хронических болезней не являются препятствием для вакцинации от коронавируса, считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, инфекционист Наталья Пшеничная. Ее слова в понедельник, 9 августа, приводит «Комсомольская правда».

«Ваш букет болезней не является помехой для прививок. Вакцинация безопасна для лиц с хроническими заболеваниями. Необходимо только, чтобы перед вакцинацией вы находились в стабилизированном (компенсированном) состоянии», — сказала она.

Пшеничная также добавила, что, для того чтобы определиться с типом вакцины, которая подойдет лучше всего, необходимо проконсультироваться с врачом, передает «Газета.ру».

Специалист отметила, что для прививки необязательно проходить тест на антитела, это также касается и переболевших COVID-19. Через полгода после болезни, по ее словам, вакцинироваться уже можно.

Ранее в понедельник врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков перечислил симптомы постковидного синдрома. Среди них — головные боли, усталость, нарушения сна, проблемы с легкими, нарушения ЖКТ и другие.

Как отметил врач, обострение симптомов может появляться по правилу «где тонко, там рвется», то есть, если у человека уже было какое-то хроническое заболевание или состояние, вероятность того, что это состояние или заболевание обострится после заражения коронавирусом, намного выше.

С 18 января в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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