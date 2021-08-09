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Верховный суд признал законным решение о снятии Грудинина с выборов

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Верховный суд (ВС) РФ в понедельник, 9 августа, признал законным решение Центризбиркома об исключении директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму.

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«Отклонить жалобу политической партии КПРФ и Грудинина <...> Решение ЦИК признать законным», — огласила решение судья.

Отмечается, что истцы просили ВС признать незаконным и отменить постановление ЦИК РФ от 24 июля, которым Грудинин был исключен из федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы.

23 июня бывшая жена Грудинина Ирина обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой не дать ее экс-супругу избраться в депутаты. Она направила в комиссию письмо, в котором сообщила о наличии у бизнесмена доли в иностранной офшорной компании.

Помимо этого, в послании Грудинина указала, что перед бракоразводным процессом бизнесмен начал прятать имущество и выводить за границу свои активы, чтобы ни жена, ни дети не могли на них претендовать. Адвокаты экс-супруги олигарха считают, что Грудинин стремится получить депутатский мандат для получения неприкосновенности.

4 августа Памфилова заявила, что ЦИК исключила Грудина из списка кандидатов в Госдуму от КПРФ по причине того, что Генпрокуратура предоставила комиссии данные о его иностранных активах. Ведомство провело проверку и установило, что предприниматель действительно скрывает зарубежные счета.

Об иностранных счетах и трети доли олигарха Грудинина в белизской компании Bontro Ltd впервые стало известно во время президентских выборов в 2018 году. Эта информация частично подтвердилась, однако уже после проведения голосования бизнесмен заявил, что свою долю якобы продал перед выборами. Тем не менее, как утверждает Ирина Грудинина, бизнесмен все еще владеет долей в иностранном офшоре.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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