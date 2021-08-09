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Росгвардия задержала стоявшую в окне с грудной дочерью на руках москвичку

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Сотрудники Росгвардии задержали на юго-западе Москвы женщину, которая забралась в оконный проем с грудным ребенком. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по столице.

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Автопатруль Росгвардии поздно ночью получил информацию, что на четвертом этаже многоквартирного дома на улице Херсонской женщина с ребенком на руках стоит в оконном проеме и кричит.

«Незамедлительно прибыв по адресу, росгвардейцы вступили в переговоры с женщиной и убеждали ее вернуться в квартиру. На место происшествия были вызваны спасатели и бригада медиков. После того как сотрудники МЧС вскрыли входную дверь квартиры, росгвардейцам удалось задержать гражданку», — рассказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва». Там добавили, что женщина находилась в невменяемом состоянии и не смогла объяснить свой поступок.

В настоящее время 59-летняя москвичка задержана. Выяснилось, что дочери женщины около 1,5 месяца. Ее доставили в одну из городских больниц. Матери ребенка предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Ранее, 6 августа, Кузьминский суд Москвы на заседании в пятницу, арестовал Леонида Кудрявцева, выбросившего из окна двухлетнего сына, сообщает телеканал «360».

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»). Суд принял решение заключить его под стражу сроком на один месяц 29 суток — до 4 октября текущего года.

О том, что отец выбросил мальчика 2018 года рождения из окна квартиры, расположенной на пятом этаже в жилом доме по улице Шумилова в Москве, стало известно 4 августа. Мужчина с места преступления скрылся, однако в кратчайшие сроки его местонахождение было установлено и он был задержан.

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