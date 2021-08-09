США ввели санкции в отношении трех российских организаций

США ввели санкции против трех организаций из России по закону о нераспространении оружия массового уничтожения. Об этом свидетельствует текст документа американского Госдепа, опубликованный в федеральном реестре.

«Вынесено определение касательно ряда зарубежных лиц, которые участвовали в деятельности, дающей основание для применения мер, согласно секции 3 Акта о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии», — говорится в документе от 8 августа.

Так, санкции введены против одного российского научно-производственного предприятия и еще двух компаний.

Санкции предполагают запрет на закупки у этих компаний американскими властными структурами любых товаров, технологий и услуг, оказание им содействия, продажи или выдачи лицензий на передачу им продукции оборонного назначения.

Помимо российских организаций, под санкции попали компании из Ирака и Сирии.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что администрация продолжает искусственно нагнетать обстановку.

«Присвоив себе право судить и карать «неугодных», вновь идет по пути введения односторонних рестрикций в обход международного права, Совета Безопасности ООН. Более того, анонсируя решения о наказании тех или иных отечественных предприятий, в Вашингтоне просят нас принять на веру, что эти фирмы якобы нарушали американские нераспространенческие правила», — говорится в сообщении на странице Facebook посольства РФ в США.

Антонов назвал такой подход неприемлемым и в корне противоречащим «духу Женевы», а также усилиям по стабилизации отношений двух стран.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил 5 июля, что США продолжат искать новые поводы для введения санкций против России.

16 июня американские конгрессмены — член палаты представителей Майкл Маккол и сенатор Джеймс Риш — обратились к президенту страны Джо Байдену с просьбой применить санкционное давление в отношении Москвы по химическому оружию. Речь идет о втором пакете санкций по химоружию, который, как отметили конгрессмены, следует ввести в соответствии с положениями закона о борьбе с химическим оружием.

20 июня посол России в США Анатолий Антонов отметил, что заявление США о возможном введении новых санкций в отношении российских компаний — это не тот сигнал, которого в Москве ожидали после двустороннего саммита президентов РФ и США в Женеве. Он подчеркнул, что при подобных шагах Вашингтона стабилизации отношений между странами ждать не стоит.