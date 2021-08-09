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Haval представила новый флагманский кроссовер

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Китайская компания Haval представила новый флагманский кроссовер Shenshou. Об этом 9 августа сообщает Autonews.

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Длина новинки составила 4780 мм, а размер колесной базы равен 2800 мм. Отличительными чертами нового кроссовера стали узкая фронтальная оптика, визуально объединенная тонкой светодиодной полосой. Кроме того, автомобиль получил аэродинамические элементы кузова, в том числе спойлер на крышке багажника.

В салоне установлена 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель и большой сенсорный дисплей мультимедиа диагональю 14,6 дюйма, а также беспроводное зарядное устройство.

В Китае автомобиль предложат с 1,5-литровым турбомотором, развивающим 185 л.с. Двигатель работает вместе с девятиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. В дальнейшем модель будет доступна с 2,0-литровым более мощным агрегатом, а также с гибридной силовой установкой.

28 июля сообщалось, что российский завод Haval в сентябре планирует перейти на двухсменный режим работы в связи с растущим спросом на новый компактный кроссовер Jolion.

На данный момент на предприятии в Тульской области производится до 170 автомобилей в день.

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