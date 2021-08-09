Особый противопожарный режим ввели в Кабардино-Балкарии

Особый противопожарный режим ввели на территории Кабардино-Балкарии в связи с ветреной и жаркой погодой. Соответствующее постановление подписал и.о. председателя правительства республики Сергей Говоров.

На территории региона запрещено посещение лесов и сжигание сухой травы. Специалисты усилят государственный пожарный надзор и патрулирование лесов. Кроме того, с населением проведут разъяснительную работу по поводу мер пожарной безопасности. Об этом пишет NewsTracker.

Особый противопожарный режим будет действовать в Кабардино-Балкарии до 20 сентября.

Ранее сообщалось, что в Прибайкальском национальном парке (Иркутская область) закрыли два туристических маршрута из-за высокого класса пожарной опасности и задымленности от лесных пожаров. Ограничения для туристов будут действовать до нормализации ситуации.