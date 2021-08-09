Путин поручил доложить о темпах вакцинации от COVID-19 в регионах РФ

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов до 15 августа доложить о темпах вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом 9 августа стало известно из поручения президента, опубликованного на сайте Кремля.

Отмечается, что соответствующий доклад главы регионов должны будут предоставлять каждый месяц.

«Взять под личный контроль осуществление мероприятий по вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территориях субъектов РФ, включая: информирование населения по вопросам вакцинации; обеспечение вакцинами в требуемом объеме медицинских организаций (пунктов вакцинации); достижение охвата населения вакцинацией в объеме, необходимом для формирования популяционного иммунитета к данной инфекции на территории субъекта РФ; организацию ежесуточного мониторинга ситуации, касающейся вакцинации населения в субъекте РФ, и представление данных в Минздрав России», — говорится в перечне поручений.

Кроме того, Путин поручил обеспечить координацию действий федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ в случае введения дополнительных ограничений, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться.

Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и главы субъектов. Доклад должен быть представлен до 1 сентября.

Ранее, 5 августа, замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев заявил, что вакцинацию от коронавируса в России прошли 37 млн человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, сообщила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации. Она подчеркнула, что сейчас основная задача — это максимальный охват населения по вакцинации.

Владимир Путин 16 июля указал, что все российские вакцины против коронавируса являются безопасными и надежными. Он отметил, что от темпов вакцинации зависит то, как быстро удастся восстановить экономику и социальную сферу.

В России проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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