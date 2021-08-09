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Путин поручил доложить о темпах вакцинации от COVID-19 в регионах РФ

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Президент России Владимир Путин поручил главам регионов до 15 августа доложить о темпах вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом 9 августа стало известно из поручения президента, опубликованного на сайте Кремля.

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Отмечается, что соответствующий доклад главы регионов должны будут предоставлять каждый месяц.

«Взять под личный контроль осуществление мероприятий по вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территориях субъектов РФ, включая: информирование населения по вопросам вакцинации; обеспечение вакцинами в требуемом объеме медицинских организаций (пунктов вакцинации); достижение охвата населения вакцинацией в объеме, необходимом для формирования популяционного иммунитета к данной инфекции на территории субъекта РФ; организацию ежесуточного мониторинга ситуации, касающейся вакцинации населения в субъекте РФ, и представление данных в Минздрав России», — говорится в перечне поручений.

Кроме того, Путин поручил обеспечить координацию действий федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ в случае введения дополнительных ограничений, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться.

Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и главы субъектов. Доклад должен быть представлен до 1 сентября.

Ранее, 5 августа, замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев заявил, что вакцинацию от коронавируса в России прошли 37 млн человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, сообщила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации. Она подчеркнула, что сейчас основная задача — это максимальный охват населения по вакцинации.

Владимир Путин 16 июля указал, что все российские вакцины против коронавируса являются безопасными и надежными. Он отметил, что от темпов вакцинации зависит то, как быстро удастся восстановить экономику и социальную сферу.

В России проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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