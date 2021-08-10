Действующие лица: лучшие портреты эпохи коронавируса

«Поход для Шоны» - работа Глен Брейтуэйт о Поле Меркотте и его многомесячном путешествии в разгар пандемии из Аделаиды в Канберру. Таким образом мужчина пытается пережить самоубийство дочери и привлечь внимание общества к проблемам людей с ментальными расстройствами