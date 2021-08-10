Действующие лица: лучшие портреты эпохи коронавируса
Действующие лица: лучшие портреты эпохи коронавируса
2021-08-09 17:00:48
2021-08-09 17:00:48
2021-08-09 17:00:48
2021-08-09 17:00:48
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Названы победители австралийского конкурса National Photographic Portrait Prize
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Фото: The National Photographic Portrait Prize 2021/Brian Pratle
В Австралии подведены итоги национального конкурса фотопортретов The National Photographic Portrait Prize-2021. Главный приз получил фотограф из Сиднея Джоэл Б. Пратли и его снимок «История засухи». Фермера Дэвида Калиша, обходящего свои земли в разгар пыльной бури, автор назвал «воплощением стойкости человека, доведенного до предела изменениями климата». Работы других финалистов – в фотогалерее «Известий»
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Фото: The National Photographic Portrait Prize 2021/R J Poole
«Великая связь» АрДжея Пула призвана напомнить о том, что купание в озере тождественно восприятию искусства - здесь важны не кругозор и интеллект, а ощущения и эмоциональный отклик
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Фото: The National Photographic Portrait Prize 2021/Glen Braithwaite
«Поход для Шоны» - работа Глен Брейтуэйт о Поле Меркотте и его многомесячном путешествии в разгар пандемии из Аделаиды в Канберру. Таким образом мужчина пытается пережить самоубийство дочери и привлечь внимание общества к проблемам людей с ментальными расстройствами
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Фото: The National Photographic Portrait Prize 2021/John Morley
«Запертые мечты» Джона Морли и Мадлен Бронар-Томас - о детях, во время локдауна мечтающих возобновить прогулки у океана
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Фото: The National Photographic Portrait Prize 2021/Kirsty Sycz
«Девушка и ее парень» Кирсти Сыч – о крепкой дружбе Ларисы и Оби
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Фото: The National Photographic Portrait Prize 2021/Adrian Thornton
«Солнечный душ» Адриана Торнтона - портрет сына во время умывания
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Фото: The National Photographic Portrait Prize 2021/Stuart Miller
«Билл» Стюарта Миллера проводит свои дни в поисках опалов на отвалах пород у шахты «Грэвин». Он утверждает, что некие доктора отправили его сюда отдыхать от городской суеты и стрессов
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Фото: The National Photographic Portrait Prize 2021/Tamara Dean
Тамара Дин за прошедший с начала пандемии год поняла, что в поисках красоты необязательно отходить далеко от дома. Соседские «Мальчики Гудолл» вывели ее в финал
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Фото: The National Photographic Portrait Prize 2021/Agi Davis
«Белла у окна своей домашней школы» - кадр, снятый Аги Дэвис в австралийской глубинке
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Фото: The National Photographic Portrait Prize 2021/Sandy Scheltema
«Объятия под запретом» Сэнди Шельтемы - о бабушке и внучке, которые в пандемию могут общаться только через стекло
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Фото: The National Photographic Portrait Prize 2021/Peter Morgan
«Гай в своей студии» Питера Моргана - портрет сиднейского художника Гая Уоррена, которому в этом году исполнилось 100 лет
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Фото: The National Photographic Portrait Prize 2021/Jessica Hromas
«Марк и Саския на отдыхе» Джессики Хромас – о простых радостях, которые стали особенно ценны во время локдауна
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Фото: The National Photographic Portrait Prize 2021/Kristina Kraskov
«Я просто провинциальная модница» - Кристина Краскова не смогла пройти мимо Мишель и ее дома, в котором она смотрится так органично
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Фото: The National Photographic Portrait Prize 2021/Nick Moir
Ник Мойр в первые дни изоляции в Сиднее снимал своего сына. Так появился «Леон»
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Фото: The National Photographic Portrait Prize 2021/Jarrod Vero
«Текущая задача» Джаррода Веро – о рыбаке, которого во время работы не пугают ни ненастная погода, ни сильные волны
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Фото: The National Photographic Portrait Prize 2021/Davina Jogi
«Чтение карты» Давины Йоги – о подготовке добровольческих отрядов к сезону лесных пожаров
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