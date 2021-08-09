Грузовик с песком опрокинулся на легковой автомобиль в Удмуртии

ГИБДД проводит проверку по факту ДТП с участием грузовика на территории Удмуртии. Водитель легкового автомобиля скончался на месте.

Авария произошла утром 9 августа в районе села Италмас. По данным правоохранительных органов, водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault. Прицеп большегруза, в котором находился песок, опрокинулся на «Ладу». Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Мужчина за рулем легкового автомобиля скончался на месте. Установлено, что у местного жителя не было водительского удостоверения. Водителю грузовика оказана медицинская помощь.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием грузовика, двух микроавтобусов и легкового автомобиля в Якутии. У большегруза отказали тормоза. После аварии грузовик съехал в реку.