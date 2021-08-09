Прямой эфир
Мир
Путин указал на роль России в сохранении морской безопасности
Мир
В МИД РФ назвали незаконными односторонние санкции против Белоруссии
Общество
Путин поручил выделить из резерного фонда средства на тушение пожаров
Мир
Лукашенко заявил о желании Минска получить российский ЗРК С-400
Общество
Средняя температура в Москве с 1950 года увеличилась на один градус
Спорт
Тренер израильской гимнастки ответила на жалобы россиян на судейство
Мир
Лукашенко назвал условие для размещения российских военных в Белоруссии
Спорт
В РФ составили рейтинг самых обсуждаемых спортсменов сборной ОКР
Общество
Певица МакSим обратилась к фанатам и рассказала о своем самочувствии

Найденный с переломами актер «Штрафбата» умер в реанимации

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский актер Игорь Регнер, известный по роли в фильме «Штрафбат», скончался 9 августа в реанимации Боткинской больницы, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Игоря Регнера нашли в собственной квартире с переломом ребер, травмой груди и другими телесными повреждениями, о чем стало известно 29 июля от его супруги.

Жена артиста рассказала, что после госпитализации его состояние оценивалось как тяжелое. Она уточнила, что артист проходил лечение от онкологического заболевания, которое включает химиотерапию, в связи с чем организм мужчины серьезно ослаб.

По ее словам, Регнер получил травмы в результате падения после лечебной процедуры.

Игорь Регнер — российский актер, его фильмография насчитывает более 60 картин. Среди известных работ артиста — роли в таких фильмах, как «Штрафбат», «Досье детектива Дубровского», «Сочинение ко Дню Победы».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021