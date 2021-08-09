Найденный с переломами актер «Штрафбата» умер в реанимации

Российский актер Игорь Регнер, известный по роли в фильме «Штрафбат», скончался 9 августа в реанимации Боткинской больницы, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Игоря Регнера нашли в собственной квартире с переломом ребер, травмой груди и другими телесными повреждениями, о чем стало известно 29 июля от его супруги.

Жена артиста рассказала, что после госпитализации его состояние оценивалось как тяжелое. Она уточнила, что артист проходил лечение от онкологического заболевания, которое включает химиотерапию, в связи с чем организм мужчины серьезно ослаб.

По ее словам, Регнер получил травмы в результате падения после лечебной процедуры.

Игорь Регнер — российский актер, его фильмография насчитывает более 60 картин. Среди известных работ артиста — роли в таких фильмах, как «Штрафбат», «Досье детектива Дубровского», «Сочинение ко Дню Победы».