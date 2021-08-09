Жителей Волгоградской области предупредили о жаре до +43 градусов

Синоптики прогнозируют усиление жары на территории Волгоградской области. Жителей региона просят избегать нахождения на открытом солнце.

Температура воздуха поднимется до неблагоприятных значений 10 августа. Также жара до +43 градусов ожидается 11 и 12 августа. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС.

Сотрудники МЧС советуют гражданам не выходить из помещений с 12 до 16 часов. Также следует проветривать помещения и по возможности включать вентиляторы или кондиционеры.

Находясь на улице, жителям региона необходимо носить головной убор и солнцезащитные очки. Рекомендуется иметь при себе бутылку с водой.

Во время жары в большинстве районов Волгоградской области ожидается чрезвычайная пожароопасность. На севере региона прогнозируют высокую пожарную опасность.