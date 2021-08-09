Лукашенко связал признание Крыма с решением российских олигархов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что страна признает Крым, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять свою продукцию на полуостров. Об этом белорусский лидер заявил 9 августа на встрече с журналистами и представителями общественности страны.

«Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет», — высказался Лукашенко.

Лукашенко также отметил, что, несмотря на Будапештский меморандум, у него есть основания признать Крым частью России, добавляет «Газета.ру».

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет после заявления президента Белоруссии призвал его не равняться на предпринимателей в вопросе Крыма, а поступать как президенту братского государства.

Шеремет добавил, что в Крыму активно работают белорусские компании, а самого Лукашенко ждут в гости на полуострове.

Ранее в этот день на вопрос журналиста об отношении к крымскому вопросу и о сроках открытия авиасообщения между Белоруссией и Крымом Лукашенко отметил, что у него «развязаны руки» из-за действий украинских властей, так как летать на полуостров через Украину он не может.

2 июня украинская сторона пригрозила Белоруссии санкциями в случае, если белорусские самолеты начнут летать в Крым.

За день до этого Лукашенко заявил, что Минск и Москва проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.