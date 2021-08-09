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Больше 70 человек погибли при пожарах в Удмуртии в 2021 году

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С начала года в Удмуртии зарегистрировано свыше 1,5 тыс. пожаров. В результате возгораний погиб 71 человек.

По данным МЧС, порядка 31% пожаров произошли в жилых и садовых домах. Наиболее распространенной причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем. С начала года удалось спасти 86 человек, сообщает Udm-info.ru.

В республике зарегистрировано 87 лесных пожаров на территории 20 муниципалитетов. Площадь горения составила свыше 142,54 га. За аналогичный период 2020 года было выявлено 14 лесных пожаров. Особый противопожарный режим введен в 13 районах Удмуртии.

Ранее сообщалось, что в Челябинске до 1 октября закончат строительство домов для людей, потерявших жилье в результате пожаров. Всего в результате природного возгорания сгорели 72 дома, у 30 домовладельцев сгоревшее жилье было единственным.

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