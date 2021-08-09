Путин поручил выделить из резерного фонда средства на тушение пожаров

Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября выделить из резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров в стране. Об этом в воскресенье, 8 августа, говорится на сайте Кремля.

«Обеспечить выделение из резервного фонда правительства Российской Федерации дополнительных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий по тушению лесных пожаров в субъектах Российской Федерации и по мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров путем авиационного патрулирования лесов, а также на обеспечение субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием», — говорится в сообщении.

Кроме того, президент поручил правительству РФ совместно с органами исполнительной власти регионов определить подходы к разграничению полномочий в области лесных отношений.

9 августа стало известно, что лесопожарным службам в России за прошедшие сутки удалось потушить 44 пожара.

В тот же день смог от лесных пожаров в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии накрыл столицу Республики Тыва город Кызыл.

8 августа сообщалось, что жителей сел Харыялах Намского района и Кальвица Кобяйского улуса в Якутии отселяют в соседние населенные пункты в связи с угрозой лесных пожаров.

Также в воскресенье режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Сарове из-за пожара, который распространился из заповедника в Мордовии на территорию Нижегородской области. В Сарове работают личные составы МЧС и Росгвардии, а также аварийные подразделения города и ядерного центра.

Лесные пожары обсуждалась 6 августа на совещании Владимира Путина. Глава государства отметил, что в стране научились оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации природного характера, однако бывают сбои.