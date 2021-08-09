Тропические ливни прогнозируют в Ростовской области

Синоптики прогнозируют прохождение грозового фронта по территории Ростовской области. В регионе ожидаются тропические ливни.

Согласно прогнозам, сильные осадки возможны в течение недели. Дожди будут кратковременными, но интенсивными. Одновременно с ливнями прогнозируются грозы и усиление ветра. Об этом сообщает RostovGazeta.

С 9 по 13 августа в Ростовской области будет сохраняться низкое атмосферное давление. Синоптики прогнозируют значительную облачность.

Несмотря на дожди, температура воздуха составит +27…+33 градуса.

Ранее жителей Курильских островов предупредили о сильном дожде и урагане. В регионе может выпасть свыше 50 мм осадков.