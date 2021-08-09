Лукашенко назвал Протасевича практически свободным человеком

Экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич в Белоруссии находится практически на свободе, он может работать. Об этом в понедельник, 9 августа, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Вот возьмите Протасевича <...>. Он сейчас практически на свободе: иди, работай. Он решил компьютер поставить, заниматься. Пусть занимается, ради Бога, не вопрос», — заявил Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившемся. На борту самолета находился Протасевич. После посадки лайнера блогера и его спутницу, россиянку Софию Сапегу, задержали.

В КГБ Белоруссии 26 мая заявили о причастности Протасевича к участию в боевых действиях в Донбассе, а также к организации массовых беспорядков в Белоруссии. При этом глава КГБ Иван Тертель указал, что некоторые страны Запада и Украина гарантировали Протасевичу иммунитет от ответственности за совершаемые преступления.

Экс-главред Telegram-канала Nexta 3 июня дал признательные показания по делу об организации протестов в Белоруссии.

25 июня Протасевича и его спутницу, арестованную в Белоруссии россиянку Софию Сапегу, перевели под домашний арест. Они обязались оказывать содействие в расследовании, изобличить соучастников и сделать всё возможное, чтобы загладить вред, причиненный их деяниями.

Протесты и беспорядки вспыхнули в Белоруссии в августе прошлого года после президентских выборов, завершившихся победой действующего президента страны Александра Лукашенко. Белорусский лидер обвинил в сложившейся ситуации западные страны, которые, по его словам, вмешивались во внутренние дела республики. Беспорядки активно освещал Telegram-канал NEXTA.