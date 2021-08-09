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Юрист прокомментировал арест Мирзализаде после шутки о русских

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Действующее законодательство не позволяет разграничить шутки от оскорблений, подобные решения должны приниматься с учетом заключения экспертов. Об этом в понедельник, 9 августа, заявил глава AVG Legal Алексей Гавришев, комментируя арест стендап-комика Идрака Мирзализаде за его шутку о русских.

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«К сожалению, действующие административное и уголовное законодательство, а также правоприменительная практика устроены таким образом, что юридически разграничить шутки от оскорблений невозможно, ведь решение о наличии или отсутствии оскорбления в том или ином контексте принимается исключительно прокуратурой или органами полиции, при этом такие решения должны приниматься с учетом заключений экспертов», — сказал юрист в беседе с «Известиями».

Гавришев также выразил мнение, что в случае с Мирзализаде важен был не столько контекст шутки, сколько личность самого комика. Решение суда, по его словам, стало профилактической мерой для дальнейшего творчества Мирзализаде.

Скандал произошел после высказывания комика о любви русских к фекалиям.

Дополнительно Мирзализаде выдал монолог, посвященный расизму арендодателей, которые отказывают в съеме квартир россиянам с «непривычными именами». По рассказу комика, когда ему удалось снять жилье, он обнаружил, что жившие до него русские квартиросъемщики измазали матрас фекалиями.

Ему грозил штраф в размере до 20 тыс. рублей либо обязательные работы, либо административный арест до 15 суток.

Ранее в понедельник Мерзализаде арестовали на 10 суток. В суде комик извинился перед людьми, которые неправильно поняли его шутку. Однако он не признал вину. Он отметил, что шутка была выдернута из контекста и для неподготовленного зрителя звучит ужасно.

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