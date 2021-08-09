Трубить сбор: как в России предложили бороться с пробками и повысить безопасность на дорогах

В Москве продолжают сужать автомобильные полосы на дорогах: в этом году такие работы в столице проведут еще на 10 км улиц, рассказали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). По мнению специалистов, это позволит увеличить пропускную способность проезжей части и уменьшить пробки. Но с заторами можно бороться и по-другому — с помощью финансовых механизмов. Они позволят не только сократить количество автомобилей, но и пополнить городской бюджет для развития транспортной инфраструктуры. Как в России предложили устранить пробки и какие еще идеи было бы полезно внедрить — в материале «Известий».

Меньше пробок

Число автомобилей в Московской городской агломерации, по данным ЦОДД, постоянно растет. За последние пять лет оно увеличилось более чем на 600 тыс. и на конец 2020-го составило около 8,3 млн машин. Только за прошлый год в столице и области появилось 150 тыс. транспортных средств. На одну машину в городе приходится всего 20 кв. м асфальта.

Уровень загруженности дорог в период пандемии снизился, но ненамного: по оценке независимой нидерландской компании TomTom, примерно на 5%. При этом по итогам 2020 года Московская агломерация заняла 1-е место среди 416 городов 57 стран мира по уровню пробок, хотя до этого не поднималась выше 5–6-й позиции.

Предприниматель и активист Дмитрий Давыдов предложил решить эту проблему с помощью финансовых инструментов. Свою концепцию он изложил на сайте 20idei.ru. Бизнесмен обратился к опыту Сингапура, Лондона и Дубая: в этих городах автомобилисты платят определенную сумму за проезд по центру, оживленным районам или в часы пик.

Такой подход позволит уменьшить количество машин на дорогах и побудит часть горожан пересесть на общественный транспорт. Это, в свою очередь, сократит пробки и улучшит экологическую обстановку. Полученные «сборы против пробок» можно направить на развитие транспортной инфраструктуры: строительство новых туннелей и мостов, станций и веток метро, разметку велосипедных дорожек и т.д.

Такие меры становятся необходимыми. Введение в Москве платных парковок в 2012 году позволило снизить нагрузку на них и увеличить проходимость улиц. В итоге практику распространили на весь город — по аналогии с другими мировыми столицами.

На сайте Давыдова представлены и другие идеи, способные улучшить жизнь россиян. Оптимизация дорожного движения в мегаполисе — одна из 20.

К примеру, для усиления безопасности в городах предлагается разумно повысить штрафы и ввести дополнительные инструменты мониторинга общественного порядка. Сейчас размеры взысканий несущественны и почти не растут. Иной подход в Казахстане: там сумма наказания ежегодно увеличивается с учетом инфляции и других показателей.

«Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20 км/ч, но не более 40 км/ч в России наказывается штрафом в размере 500 рублей, а в Казахстане влечет штраф в размере 15 МРП, что в пересчете на рубли составляет 6360 рублей», — отмечается на сайте.

Кроме того, можно установить в городах больше камер видеонаблюдения, чтобы устранить «слепые зоны» и фиксировать нарушителей. Это позволит повысить раскрываемость преступлений и уменьшит количество правонарушений на улицах.

Не только дороги

Еще одна идея, связанная с безопасностью, — внедрение отслеживающих устройств для совершивших преступление на территории России. Речь идет о присвоении индивидуального номера, который будет записан на микрочип и вживлен в организм. С его помощью правоохранительные органы при необходимости смогут отследить местоположение человека.

«Например, хозяева частного дома, вернувшиеся с отдыха, обнаруживают, что в их отсутствие дом был обворован. Они обращаются в службу полиции. Представители следственных органов, получившие обращение, подключаются к базе данных, где хранится информация о перемещении всех владельцев индивидуальных номеров», — объясняется на сайте. Если окажется, что рядом с местом преступления был кто-то из «группы риска», его легко отыскать.

В то же время предлагается гуманизировать уголовное законодательство: например, применять штрафы для финансовых преступлений или ограничение свободы вместо лишения. С одной стороны, это позволит пополнить бюджет, с другой — поможет преступникам исправиться, что в колонии часто не удается.

Давыдов подчеркнул и необходимость правовой реформы в России, особенно в отношении защиты бизнеса. Одна из идей — переход к модернизированной системе прецедентного права на основе наиболее распространенных гражданских и уголовных дел.

Прецедентная система в итоге создаст в стране привлекательный инвестиционный климат, для которого важен уровень защиты права собственности, а бизнес будет чувствовать себя в безопасности.

Дмитрий Давыдов впервые рассказал о своих идеях в 2016 году. Он собрал опыт других стран — к примеру, Сингапура, ОАЭ, Великобритании, Германии — и адаптировал под российские реалии.

Предприниматель обращался с предложениями в разные ведомства, но инициативы остались без внимания. В 2020 году во время пандемии коронавируса он снова к ним вернулся. Большинство идей уже были опробованы в других странах и показали хорошие результаты. Возможно, не все приживутся в России, но страна не раз успешно внедряла и применяла зарубежные практики, поэтому стоит обратить на них внимание.