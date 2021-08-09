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Путин поручил увеличить российскую группировку для тушения пожаров в Греции

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Президент России Владимир Путин дал указание увеличить российскую группировку, участвующую в тушении пожаров в Греции. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщила пресс-служба Кремля.

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«В связи с экстренным обращением правительства Греции президент России Владимир Путин дал указание об увеличении российской группировки, занимающейся тушением пожаров в центральных районах греческой республики», — уточнили в Кремле.

Ранее в этот день министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым запросил у РФ второй самолет Бе-200 для тушения лесных пожаров в стране.

Российский самолет-амфибия Бе-200 находится в Греции с 30 июня и ежедневно участвует в ликвидации природных пожаров.

В Греции уже на протяжении более 10 дней стоит аномальная жара. На прошлой неделе столбик термометра поднимался местами до отметки +47 градусов. Как указывали 5 августа в Ассоциации туроператоров России (АТОР), Греция столкнулась с сильнейшей с 1987 года жарой.

По данным заместителя министра по делам защиты граждан Греции Никоса Хардалиаса, на прошлой неделе по всей Греции зафиксировали более 40 новых очагов возгорания.

Ранее в этот день метеорологическая служба Национальной афинской обсерватории сообщила, что более 65 тыс. га территории выгорело к воскресенью в ходе сильных природных пожаров на острове Эвбея, в центральной области Аттика и в области Лакония на полуострове Пелопоннес.

Власти Греции до 13 августа продлили запрет на посещение лесов по всей стране из-за пожароопасной обстановки. В соответствии с законодательным актом запрещено на всей территории страны заходить или находиться в лесах, национальных парках, природных территориях и рощах. Кроме того, запрещены любые действия или работы, которые могут вызвать пожар, например, сварка или сжигание легковоспламеняющихся материалов.

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