В московском парке заметили привязанную к верхушке дерева женщину с арбалетом

В Москве женщина оказалась привязанной к верхушке дерева в Бабушкинском парке. Как в понедельник, 9 августа, сообщает РЕН ТВ, у женщины в руках арбалет.

Как следует из видеозаписи, женщина находится на опасной высоте, при этом она что-то выкрикивает. На месте работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельство происшедшего выясняются. По предварительным данным, девушка может быть экоактивисткой.

В феврале текущего года сообщалось, что полиция в Калуге возбудила несколько уголовных дел в отношении 25-летнего мужчины, стрелявшего по окнам из арбалета. Подозреваемый нанес ущерб 10 квартирам.