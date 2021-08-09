Иномарка сбила двух подростков на дороге в Рязанской области

Уголовное дело возбуждено по факту наезда автомобиля Kia на двух подростков в Рязанской области. 17-летний парень скончался, 16-летняя девочка госпитализирована.

Авария произошла на дороге Лесное Конобеево – Завидное – Кермись. По данным Госавтоинспекции, 53-летний житель Москвы, за рулем Kia совершил наезд на двух подростков, которые шли по обочине в попутном направлении. Об этом сообщает 62INFO.ru.

По предварительным данным, водитель находился за рулем пьяным. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Шацкого района проводит проверку по факту нахождения несовершеннолетних на улице в ночное время. Сотрудники правоохранительных органов дадут оценку действиям органов системы профилактики правонарушений и родителей.