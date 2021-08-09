Мобильные рентген-аппараты доставили в Магаданскую область

В четыре округа Колымы доставили шесть передвижных рентген-аппаратов «Парус», предназначенных для рентгенологических исследований пациентов, в том числе нетранспортабельных.

Управление аппаратом осуществляется через планшет. Плоско-панельный цифровой детектор имеет высокую детализацию и скорость работы, сообщает ИА MagadanMedia. Два комплекса направлены в Ольский округ для установки в Ольской поликлинике и Тауйской участковой больнице. По одному аппарату «Парус» получили Хасынская и Тенькинская райбольницы. Еще два комплекса уехали в Ягоднинский округ (в Ягоднинскую поликлинику и Синегорьевскую больницу).

Напомним, н территории Магаданской областной больницы появится новый хирургический корпус. В здании обустроят восемь современных операционных, рентген-диагностическое, физиотерапевтическое отделения и отделение функциональной диагностики. Одновременно подготавливается документация на капитальный ремонт офтальмологического отделения МОБ с введением в строй современной операционной.