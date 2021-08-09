Лукашенко заявил о возможном уходе с поста президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 августа заявил, что на посту президента республики его может сменить другой человек.

«Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро», — заявил политик на встрече с журналистами и представителями общественности, отвечая на вопрос, кто станет президентом Белоруссии после него.

Он добавил, что пока не представляет, как можно покинуть пост президента Белоруссиии и «заниматься каким-то другим делом».

«Я вросся в эту страну, она — в меня. И я не понимаю, как можно жить: на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом — я это пока не представляю. Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет. После меня придут люди», — заключил Лукашенко.

Глава государства также заявил, что пост президента страны займет тот, кого выберет белорусский народ, пишет «Газета.ру».

19 марта Лукашенко заявил, что у белорусского народа будут другие президенты. По его словам, он готов гарантировать это гражданам страны.

В ноябре 2020 года Лукашенко сообщил о планах поделиться полномочиями с другими органами власти республики. По его словам, часть так называемой белорусской элиты хочет изменений в конституции, чтобы был баланс. При этом он исключил возможность диалога с главой оппозиции Светланой Тихановской и отметил, что для благополучия страны «не надо бежать ни в Литву, ни в Польшу».

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, по итогам голосования Лукашенко был переизбран на новый срок в шестой раз. Оппозиция и страны Запада отказались признавать результаты выборов и призвали Лукашенко уйти в отставку. Тогда в республике вспыхнули акции протеста. Минск обвинил западные страны в подстрекательстве и организации беспорядков.