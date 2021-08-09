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Боец Джонс рассказал об отношении к Лебедеву в преддверии боя с Кудуховым

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Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBA Гильермо Джонс в преддверии поединка с российским бойцом Виталием Кудуховым рассказал о скандальном бое с Денисом Лебедевым 9 августа.

Боец отметил, что возможный приезд Лебедева на предстоящий бой никак не повлияет на его эмоциональное состояние.

«Для меня это не имеет большого значения, приедет или нет. Бой с Кудуховым от этого абсолютно никак не зависит», — сказал Джонс РЕН ТВ.

Он отметил, что с большим уважением относится к русским и «никогда не был против них».

«Это не скандал в том плане, что он всегда соблюдает правила. Единственное, что у меня (болит) правая рука», — ответил боец на вопрос об отношении к Лебедеву.

Днем ранее Джонс прибыл в Москву для поединка с бойцом Виталием Кудуховым. Он сильно удивился, узнав, что в России многие зрители его считают злодеем после поединка с Денисом Лебедевым. Боец отметил, что «не знал об этом, но ему приятно».

5 августа спортивный менеджер, промоутер, организатор боксерских поединков Владимир Хрюнов подчеркнул, что Джонс — это «главное зло российского бокса». Хрюнов напомнил, что американский спортсмен «фактически покалечил» российского боксера Дениса Лебедева в бою за чемпионский титул WBA.

Герои «Бойцовского клуба РЕН ТВ» готовятся вернуться на ринг в пятницу, 13 августа. Турнир состоится на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Начало турнира в 23:00 (мск). Поединок Кудухова и Джонса станет главным в турнире.

На ринг также выйдут Денис Вильданов и Брюс Хлебников, камерунский боксер Тайсон Дижон и россиянин Артем Тарасов, а также боец ММА Даниял Эльбаев и Вячеслав Дацик.

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