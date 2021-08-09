Грузовик протаранил три автомобиля на паромной переправе в Якутии

На паромной переправе Верхневилюйск–Хоро в Якутии произошло крупное ДТП. У грузовика Kenworth отказали тормоза и он протаранил три автомобиля.

Авария случилась днем 8 августа. Водитель грузового автомобиля Kenworth на паромной переправе Верхневилюйск–Хоро совершил столкновение с тремя автомашинами: Nissan Laurel и двумя микроавтобусами Toyota Hiace. После наезда большегруз съехал в реку, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе ГИБДД республики. Предварительная причина ДТП — техническая неисправность грузовика, а именно отказ тормозной системы.

Как сообщалось 2 августа, жертвами ДТП в Якутии стали три человека, еще два были госпитализированы. Среди погибших — 17-летний подросток, женщина-водитель автомобиля и еще один пассажир. Два пострадавших несовершеннолетних были доставлены в медицинские учреждения. По предварительной информации, женщина-водитель, направлявшаяся в Якутск, на 98-м км федеральной автомобильной дороги «Вилюй» не справилась с управлением и съехала с дороги.