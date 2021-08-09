Второй за день взрыв произошел на металлургическом комбинате в Липецке

Второй взрыв прогремел в понедельник, 9 августа, на кислородно-распределительном пункте Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его данным, за взрывом последовало усиление пожара. Повреждения получили озеленения и ограждения. При этом люди находились на безопасном расстоянии.

Первый взрыв прогремел в понедельник около 10:00 мск. В результате произошло возгорание кровли. Как сообщили в МЧС, площадь пожара достигла 40 кв. м. На опубликованных кадрах видно, что стены здания оказались частично разрушены.

Вместе с тем представитель НЛМК рассказал журналистам, что временно была приостановлена работа конвертерного цеха № 2. Также он сообщал о ликвидации возгорания.

Причины инцидента устанавливаются.

НЛМК производит чугуна, слябы, холоднокатаную, горячекатаную, оцинкованную, динамную, трансформаторную сталь и сталь с полимерным покрытием. Доля Группы НЛМК в российском производстве стали, по данным компании, составляет 21%. Производственные мощности компании расположены в России, Европе и США, а поставки продукции осуществляются более чем в 70 стран мира.