Движение на красной ветке метро Москвы восстановили после падения пассажира

Движение поездов на Сокольнической линии Московского метрополитена осуществляется в соответствии с графиком после инцидента с пассажиром на путях. Об этос сообщили в понедельник, 9 августа, в пресс-службе столичной подземки.

«Движение на Сокольнической линии осуществляется в соответствии с графиком. Ранее на станции «Чистые пруды» одному из машинистов пришлось применить экстренное торможение из-за человека на путях. Он был оперативно поднят на платформу», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе попросили пассажиров соблюдать правила, не подходить к краю платформы и не спускаться на пути, так как это опасно для жизни.

Ранее, 17 июня, машинисту пришлось применить экстренное торможение на станции «Марьино» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена из-за собаки на путях. Животное спасли.