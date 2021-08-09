Юрист разъяснила правила обеспечения учащихся на удаленке техникой

Вопрос об обеспечении студентов необходимой техникой для дистанционного обучения законодательно не регламентирован, но каждый вуз вправе самостоятельно определить порядок организации учебного процесса. Об этом в понедельник, 9 августа, в беседе с «Известиями» рассказала член Ассоциации юристов России Ольга Турунина.

По ее словам, студентам, которые обучаются на бюджетной основе, вузы обязаны предоставлять в пользование на время обучения только учебники и необходимые учебно-методические материалы.

Особенности обеспечения учебными материалами тех студентов, которые обучаются на платной основе, как правило, прописаны в договоре об оказании платных образовательных услуг.

«То есть законодательно вопрос в отношении обеспечения обучающихся техникой и оборудованием не регламентирован, но при этом каждое учебное заведение вправе определить самостоятельно порядок организации рабочего процесса и порядок обеспечения техникой и оборудованием нуждающихся студентов», — заключила Турунина.

Ранее в понедельник Минобрнауки России рекомендовало перевести не прошедших вакцинацию от коронавируса студентов на дистанционный формат обучения. Кроме того, министерство также рекомендовало вузам проводить экзамены для вакцинированных и не прошедших вакцинацию студентов раздельно.

5 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вакцинация от коронавируса для студентов не является обязательной, однако сделать прививку перед началом учебного года будет правильным решением. Она отметила, что вакцинация поможет снизить риски при начале учебного года.

25 июля в Минобрнауки сообщили, что вузы имеют право требовать от студентов справку о вакцинации от коронавируса или медицинский отвод при заселении в общежитие.

С 18 января в стране проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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