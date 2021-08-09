В Госдуме призвали Лукашенко не равняться на олигархов в вопросе Крыма

Белорусскому лидеру Александру Лукашенко не стоит равняться на олигархов в вопросе Крыма, ему следует поступить как президенту братского государства. Такое мнение 9 августа высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Таким образом Шеремет отреагировал на слова Лукашенко о том, что он признает Крым, когда последний олигарх в России «начнет поставлять туда продукцию».

«Уважаемому нами президенту Белоруссии не нужно равняться на олигархов, а поступить как лидер братского и дружественного нам народа. Мы тоже должны понимать, Белоруссия с крымчанами или против, уважает их выбор или продолжает играть в различные политические игры, пытаясь усидеть на двух стульях. Мы ничего не требуем от Белоруссии, а просто говорим об уважении демократического выбора крымчан», — рассказал Шеремет «РИА Новости».

Депутат ГД добавил, что в Крыму активно работают белорусские компании, а самого Лукашенко ждут в гости на полуостров.

«В Крыму активно работают белорусские компании, в том числе строительные. Поставляется белорусская продукция. Поэтому никакого торга и выдвижения различных условий в наших братских отношениях быть не может», — заключил Шеремет.

Ранее в этот день на вопрос журналиста об отношении к крымскому вопросу и о сроках открытия авиасообщения между Белоруссией и Крымом Лукашенко отметил, что у него «развязаны руки» из-за действий украинских властей, так как летать на полуостров через Украину он не может.

До этого, 12 июля, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о том, что белорусы ездили и продолжают ездить в Крым и открытие рейсов между Белоруссией и полуостровом возможно, если это будет выгодно государству. При этом он уточнил, что Белоруссия будет учитывать ряд аспектов, связанных с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к ней.

2 июня украинская сторона пригрозила Белоруссии санкциями в случае, если белорусские самолеты начнут летать в Крым.

За день до этого Лукашенко заявил, что Минск и Москва проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.