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В ГД оценили планы перевести госслужащих и учителей на российские мессенджеры

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Планы перевести госслужащих и сотрудников школ на российские мессенджеры и другие IT-сервисы являются правильными. Такое мнение высказал в понедельник, 9 августа, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

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«<…> В целом задачу я считаю правильной — необходима определенная государственная помощь частному бизнесу в создании хороших, сильных программных продуктов, которые постепенно во всех отраслях будут замещать западные аналоги или как минимум конкурировать с ними, что позволит выращивать нормальную бизнес-среду, в том числе и в производстве различного рода программных продуктов», — сказал депутат в беседе с RT.

Свинцов отметил, что нет никакой разницы, это программный продукт для каких-то узких специалистов или программный продукт для широкого пользования в виде социальных сетей, мессенджеров или каких-либо почтовых сервисов.

Помимо этого, как считает парламентарий, программные продукты должны «рождаться в конкурентной среде» и быть высокого качества. В связи с этим он указал на необходимость опережать или «хотя бы идти в ногу» с мировыми стандартами.

О том, что российские власти планируют перевести всех госслужащих и бюджетников на российские мессенджеры изначально сообщила газета «Коммерсантъ» ранее в понедельник. В публикации также утверждалось, что со следующего года эту инициативу распространят на преподавателей школ и вузов, которые должны будут общаться с родителями, школьниками и студентами только через российские IT-сервисы.

Позднее в этот же день в пресс-службе аппарата заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко подтвердили информацию о том, что учителей и чиновников обяжут перейти на российские мессенджеры.

Как уточнялось, проект отечественной платформы, в которую войдет мессенджер, одобрили 20 июля на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию.

Ранее, в конце июня, в аппарате Чернышенко сообщали о росте спроса на произведенную в России электронную продукцию. Отмечалось, что вице-премьер провел совещание с Общественным экспертным советом по использованию электроники в отраслях экономики при президиуме правительственной комиссии по цифровому развитию. Подготовленные для внедрения в отраслях российской экономики проекты рассмотрели представители Минцифры, Минпромторга и члены Общественного экспертного совета.

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