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Умерла актриса из фильма «Москва слезам не верит» Жукова-Киртбая

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Заслуженная артистка РСФСР, актриса Татьяна Жукова-Киртбая, известная в том числе по фильму «Москва слезам не верит», скончалась на 82-м году жизни. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщила пресс-служба театра «Содружество актеров Таганки».

«Для коллектива «Содружества актеров Таганки» Татьяна Ивановна была настоящей хранительницей профессиональных традиций и наставником для молодых коллег», — говорится в сообщении пресс-службы.

Коллектив «Содружества актеров на Таганке» выразил соболезнования родным и близким покойной артистки, сообщается на сайте kp.ru.

Жукова-Киртбая работала в театре с 1992 года. До этого она была актрисой Театра на Таганке. Жукова-Киртбая играла в театре, а также часто снималась в кино. На ее счету роли более чем в 40 фильмах.

В фильме «Москва слезам не верит» актриса сыграла работницу химчистки Полину. Артистку также запомнили по ролям в известных ситкомах «Папины дочки» и «Моя прекрасная няня», а последним проектом, в котором Жукова-Киртбая успела принять участие, стал комедийный сериал «Дылды-2», пишет Life.ru.

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