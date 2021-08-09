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Число госпитализированных детей из поезда Мурманск–Адлер достигло 90

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Общее количество госпитализированных с отравлением детей из поезда Мурманск–Адлер достигло 90 человек. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

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«На сегодня 70 детей из группы, направлявшейся поездом Мурманск–Адлер в Туапсинский район для дальнейшего отдыха в детских здравницах и заболевших в пути, госпитализированы в городе Туапсе и проходят лечение в инфекционном отделении больницы № 1» ,— говорится в сообщении.

Отмечается, что в поезде ехали две группы из Карелии и Мурманской области, всего 245 детей и сопровождавшие их взрослые. В пути следования 20 детей были сняты с поезда и помещены с признаками отравления в медучреждения городов Белореченска и Апшеронска. Таким образом, общее количество доставленных в больницы детей достигло 90.

По оценкам врачей, у всех госпитализированных детей состояние удовлетворительное, предварительный диагноз — острый гастроэнтерит и острый энтерит.

Также отмечается, что несовершеннолетние без признаков болезни были доставлены в здравницы «Юбилейная» , «Морская волна» и «Морская звезда» в районе Туапсе в Краснодарском крае.

7 августа с поезда Мурманск–Адлер в больницы Краснодарского края госпитализировали 19 детей и двух сопровождающих, которые ехали из Карелии. У пациентов наблюдались признаки кишечной инфекции. Дети ужинали в вагоне-ресторане, где позднее были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора, у госпитализированных выявили норовирус второго типа. Глава ведомства Анна Попова взяла ситуацию на контроль.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура проводит проверку.

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