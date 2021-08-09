Певица МакSим обратилась к фанатам и рассказала о своем самочувствии

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) в понедельник, 9 августа, обратилась к поклонникам на своей странице в Instagram, где рассказала, что ее переводят из реанимации в обычную палату.

«Всем привет, я снова с вами!» — написала она.

Певица поблагодарила врачей больницы № 52 и всех, кто ее поддерживал во время болезни.

«Когда врачи спросили меня, сколько, по моему мнению, я пролежала в коме, я сказала два дня!» — поделилась МакSим.

Артистка отметила, что еще очень слаба и у нее кружится голова, когда она пытается ходить, однако выразила надежду на то, что в скором времени сможет оказаться дома, чтобы обнять свою семью.

Ранее в этот день директор певицы Марина Соколова рассказала, что вечером, 9 августа, певицу должны перевести из реанимации в обычную палату. По ее словам, МакSим самостоятельно ходит, ест и может общаться. Тем не менее певице нужно время, чтобы окончательно восстановиться.

6 августа стало известно, что МакSим полностью пришла в себя и находится в ясном сознании. Отмечалось, что артистка уже активно общается с медицинским персоналом.

3 августа артистку окончательно вывели из состояния медикаментозного сна, в котором она пробыла около полутора месяцев.

О госпитализации 38-летней МакSим стало известно 15 июня. Артистка сообщила в соцсетях, что несколько дней чувствовала недомогание, температура поднималась до 39. При этом сданные несколько ПЦР-тестов на коронавирус оказались отрицательными.