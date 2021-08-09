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Около 6 тыс. представителей коренных народов проживают на Колыме

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Ежегодно 9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. В Магаданской области проживает около 6 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера: эвены, коряки, юкагиры, чуванцы, ительмены, камчадалы, чукчи и другие народы.

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В 2021 году на реализацию программы поддержки этой категории населения региона направлено 36,3 млн рублей, пишет ИА MagadanMedia. В частности, средства тратят на сохранение культурного наследия, ремонт жилых домов и образовательных учреждений, возмещение за уход за детьми, денежные выплаты.

Минсельхоз РФ рассмотрит возможность признать родовые общины оленеводов сельхозтоваропроизводителями. Сейчас общины имеют статус НКО и не могут получать субсидии. В случае если их деятельность приравняют к производству сельхозпродукции, оленеводы смогут получать господдержку.

Оленеводство играет ключевую роль для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, указали в Минсельхозе, а механизмы господдержки требуют совершенствования.

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