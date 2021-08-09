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Умер судья Конституционного суда в отставке Виктор Лучин

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Судья Конституционного суда (КС) России в отставке Виктор Лучин, входивший в первый состав суда с момента его образования после распада СССР, умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщается на сайте суда.

Уточняется, что Лучин скончался 7 августа. Причины смерти не называются.

«Судьи и сотрудники Конституционного Суда РФ выражают соболезнования родным и близким Виктора Осиповича Лучина», — говорится в сообщении.

Виктор Лучин родился 26 марта 1939 года в Карельской АССР. Как отмечается на сайте КС, в 1965 году он окончил юридический факультет Воронежского государственного университета, после чего защитил кандидатскую и докторскую диссертации.

Работал в Институте государства и права Академии наук СССР, а затем после распада Советского Союза был выдвинут на должность судьи Конституционного суда.

Полномочия судьи Конституционного суда прекратились в марте 2004 года из-за достижения Лучиным 65-летнего возраста, он исполнял обязанности судьи до 25 февраля 2005 года.

С 1994 года работал на юридическом факультете Московского государственного университета (МГУ).

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