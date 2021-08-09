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МакSим переведут из реанимации в обычную палату

МакSим переведут из реанимации в обычную палату

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Российскую певицу МакSим (Марину Абросимову) вечером, 9 августа, должны перевести из реанимации в обычную палату. Об этом в понедельник сообщила директор певицы Марина Соколова на своей странице в Instagram.

«Ваша любимая артистка идет на поправку. Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату. Когда будет точно выписка, врачи не комментируют, но она не за горами. Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай, такой благополучный исход»,— написала она.

По ее словам, МакSим самостоятельно ходит, ест и может общаться. Тем не менее певице нужно время, чтобы окончательно восстановиться.

Соколова также отметила, что петь и летать на самолетах артистке пока запрещено.

В беседе с телеканалом РЕН ТВ она также уточнила, что певица вскоре планирует написать пост в Instagram.

6 июля стало известно, что МакSим полностью пришла в себя и находится в ясном сознании, стало известно накануне. Отмечалось, что артистка уже активно общается с медицинским персоналом.

4 августа пиар-менеджер певицы Яна Богушевская сообщила, что артистка чувствует себя «по-боевому» и настроена на выписку. Абросимова, по словам менеджера, может сама сидеть на кровати и свешивать с нее ноги.

О госпитализации 38-летней МакSим стало известно 15 июня. Артистка сообщила в соцсетях, что несколько дней чувствовала недомогание, температура поднималась до 39. При этом сданные несколько ПЦР-тестов на коронавирус оказались отрицательными.

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