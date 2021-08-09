Людей эвакуируют из здания ЦУМа в Бишкеке из-за звонка о минировании

В Бишкеке милиционеры оцепили здание ЦУМа, по неподтвержденной информации, неизвестные взяли заложников и заявили, что здание заминировано. Об этом сообщает в понедельник, 9 августа, «Sputnik Киргизия».

Ранее, в конце марта, правоохранительные органы проверили российское посольство в Киеве и несколько других объектов после сообщения об их «минировании». В частности, помимо российского диппредставительства также прошла проверка сообщений о возможном минировании Киевского апелляционного суда и жилого комплекса Time.

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