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Участник ДТП со спорткаром в Москве оказался сыном криминального авторитета

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Водитель спортивного автомобиля Mercedes AMG GT, ставший участником серьезного ДТП на Тверской улице в Москве, оказался сыном криминального авторитета. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, предполагаемого виновника ДТП зовут Эскерхан Муталибов, его отец — криминальный авторитет 90-х Магомед Муталибов, убитый в Турции в 2013 году. Предположительно, сына и ранее замечали в криминальных делах — как сообщает РЕН ТВ, он лично принимал участие в афере по захвату акций авиакомпании «Трасаэро».

Кроме того, раскрылась новые обстоятельства аварии. По словам очевидцев, Муталибов незадолго до ДТП вышел из ночного заведения вместе с девушкой. После столкновения, спутница скрылась, правоохранители организовали ее поиски.

«Выехал из заведения вот из этого. Руки вверх, нарушал две сплошные, ездил туда-обратно по всей Тверской, до Кремля, там разворачивался через две сплошные. За ночь сделал столько нарушений, гонял с такой скоростью, так что мог повредить еще кого-нибудь», — сообщил брат пострадавшего в ДТП Вячеслав Барсуков.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства дела.

Авария произошла возле здания московской мэрии. Спортивный автомобиль протаранил легковушку на тверской улице в центре Москвы. По данным РЕН ТВ, водитель спорткара находился в нетрезвом состоянии, из-за чего не справился с управлением и столкнулся с другой машиной.

От удара легковушку отбросило в стену гостиницы Intercontinental. В результате ДТП водитель спорткара впал в кому, второго водителя госпитализировали с травмами головы.

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