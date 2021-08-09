Названа дата премьеры нового концептуального родстера Audi Skysphere

Презентация нового концептуального электрического родстера Audi Skysphere состоится в онлайн формате 10 августа 2021 года. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 9 августа в редакцию «Известий».

Отмечается, что электрический родстер с открытой крышей показывает направление дальнейшего развития языка дизайна Audi. При этом салон Audi Skysphere выполнен в виде интерактивного пространства.

При создании концепта дизайнеры черпали вдохновение в кабриолете Horch 853A, выпущенном в единственном экземпляре в 1937 году. Полная информация о электрическом родстере Audi Skysphere будет объявлена во время презентации.

19 июля стало известно, что Audi планирует полностью прекратить выпуск своей самой маленькой модели A1.

Компания в перспективе сосредоточится на разработке электромобилей. При этом переводить на электричество такие небольшие модели как Audi A1 не планируется, так как это дорого и экономически невыгодно для компании. Ожидается, что начальной моделью в линейке бренда станет кроссовер Q2.