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Греция запросила у России еще один самолет Бе-200 для тушения пожаров

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Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым запросил второй самолет Бе-200 для тушения лесных пожаров в стране. Об этом он написал в понедельник, 9 августа, в Twitter.

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«Сегодня у меня состоялся обширный телефонный разговор с моим российским коллегой С.Лавровым. Обсуждалась борьба с пожарами, и была просьба обсудить возможность направить еще один Бе-200 на помощь», — говорится в посте.

Российский самолет-амфибия Бе-200 находится в Греции с 30 июня и принимает участие в тушении природных пожаров.

В Греции уже более 10 дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до отметки +47 градусов. Как указали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), Греция столкнулась с сильнейшей с 1987 года жарой.

Из-за аномальной температуры лесные пожары на этой неделе возникли на греческом острове Эвбея (Эвия), где пришлось превентивно эвакуировать несколько деревень в горах. В районе Афин природный пожар привел к перекрытию автомагистрали, связывающей столицу с севером и югом страны.

Кроме того, пожары возникли на полуострове Пелопоннес, где зафиксировано самое серьезное возгорание. Отмечается, что огонь не распространился на зону, где расположены отели, поэтому жизни и здоровью гостей, находящихся на отдыхе в данном регионе, ничего не угрожает. 4 августа стало известно, что Россия помогает Греции в тушении крупных лесных пожаров.

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