Два землетрясения зарегистрировали рядом с Курильскими островами

Сейсмологи зарегистрировали два землетрясения рядом с Курильскими островами. Местные жители не почувствовали подземных толчков.

По данным сейсмостанции «Южно-Сахалинск», землетрясения были зарегистрированы утром 9 августа вблизи Малой Курильской гряды. Магнитуда составила 3,2 и 4,3 соответственно. Очаги находились на глубине 70 и 73 км. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Угроза землетрясения в регионе не объявлена.

7 августа землетрясение магнитудой 5,1 было зарегистрировано в Эгейском море у побережья Греции. Эпицентр находился на юго-востоке моря, недалеко от островов Додеканес. Очаг залегал на глубине 10,7 км.