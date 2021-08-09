Врачи рассказали о состоянии матери убитой в Тульской области девочки

Состояние женщины, в которую выстрелил из ружья житель Щекинского района Тульской области, оценивается как стабильно тяжелое. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«Женщина госпитализирована в Тульскую областную клиническую больницу, находится в стабильно тяжелом состоянии»,— рассказали ТАСС в минздраве.

Трагедия произошла вечером 8 августа. 68-летний житель деревни Панарино, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью двух с половиной лет на руках. От ранения в голову ребенок скончался на месте. Женщину госпитализировали.

Стрелявшего задержали, было возбуждено уголовное дело по признакам​ преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), ч. 3 ст. 30 п. «а» (приготовление к преступлению) и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Источник в силовых структурах региона рассказал «РИА Новости», что мужчину обидели чьи-то слова о том, что он «пьяный и толстый». По словам собеседников агентства, стрелявший мужчина страдал от алкоголизма. Источник также отметил, что мужчина стрелял неприцельно: первый выстрел был вверх, второй — в сторону, в результате чего он попал в женщину с ребенком.