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Реку Ангару и Иркутское водохранилище признали опасными для купания

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Роспотребнадзор проверил качество воды в реке Ангаре на территории Иркутска, в Иркутском водохранилище, а также в озере в селе Смоленщина в Иркутской области. Специалисты выявили отклонение от нормативов по микробиологическим показателям.

Мониторинг качества воды в регионе проводится на постоянной основе. На этот раз эксперты взяли пробы воды в Ангаре в районе нижнего бьефа плотины, в озере в Иркутском районе, а также в Иркутском водохранилище в районе поселка Ново-Грудинино. Купание в указанных местах признали небезопасным. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Ранее отклонения от нормативов были выявлены в реках Ангара, Лена и Белая.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области почти 37% проб воды из водоемов не соответствуют нормативным показателям. Примерно в 1% проб обнаружены паразиты.

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