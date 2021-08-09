Скончался председатель совета директоров Mediascope Анджело Кодиньони

Председатель совета директоров Mediascope, бывший сопредседатель совета директоров «СТС Медиа» Анджело Кодиньони скончался в возрасте 73 лет. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает пресс-служба Mediascope.

Кодиньони родился в Италии в 1947 года. Окончил Католический университет Святого Сердца в Милане со степенью в экономике. Более 30 лет работал в сфере телевидения, медиа и рекламы, имеет опыт создания и управления телевизионными сетями в Европе и Азии. С 1996 по 2006 год являлся президентом и генеральным директором EUROSPORT SA — крупного европейского спортивного канала.

С 2016 года занимал пост председателя совета директоров Mediascope.

Как отметили в компании, Анджело Кодиньони был человеком, бесконечно и до конца преданным делу своей жизни.

В Mediascope также выразили глубокие соболезнования его родным и близким.