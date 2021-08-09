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Отец убитой пенсионером под Тулой девочки рассказал подробности случившегося

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Родные двухлетней девочки и ее матери из деревни Панарино Тульской области, в которых стрелял 69-летний мужчина, рассказали подробности случившегося. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает РЕН ТВ.

8 августа житель деревни в нетрезвом состоянии выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с двухлетней дочерью на руках. ​От полученного ранения головы ребенок скончался на месте. Женщина была госпитализирована с травмами.

Отец погибшей девочки попытался восстановить хронику событий перед трагедией. По его словам, изначально подозреваемый указал одному из игравших на улице мальчиков убрать мусор, но ребенок отказался.

После этого, как отметил собеседник телеканала, пенсионер вышел из себя и побежал за мальчиком, угрожая застрелить его.

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«Повернул за ним и целенаправленно пошел от детской площадки прямо к себе в дом. Все думают: ну шутка, дед пошел спать. Никто не думал. Услышали выстрел, сначала один. Мы сразу: что, сдурел, что ли? Забрать ружье и дать ему подзатыльник», — рассказал мужчина.

Он продолжил, что никто не ожидал второго выстрела, который произошел в тот момент, когда мимо мусорных контейнеров проходила женщина с маленькой дочкой.

«И она как раз, когда проходила мимо, он стрелял в сторону мусорки, где этот мальчик бегал. Он же ему кричал: «Я тебя сейчас застрелю». И вот, когда она проходила, дробь, получается, попала и в жену, и в дочку. Полчаса ждали скорую, 20 минут ее откачивали. Не смогли ничего сделать. У нее дробь ушко порвала, у нее шансов мало было. И жена сильно пострадала», — добавил он.

Как сообщили родные, в настоящее время пострадавшая женщина находится в реанимации. Похороны девочки назначены на вторник.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам​ преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего») и ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»).

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