Новую трассу построили в Губкине Белгородской области

В городе Губкин Белгородской области завершили строительство выезда из микрорайона Журавлики, который обещали открыть еще в 2020 году. Современную четырехполосную трассу протяженностью 3,5 км проложили через реку Осколец и путепровод над железной дорогой, рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем Instagram, передает «Бел.ru».

«Она разгрузит основные магистрали, сократит время доставки пассажиров к местам проживания», — написал он. Ранее сообщалось, что на трассе должны установить шесть автобусных остановок и мачты светодиодного освещения, а также обустроить велодорожку.

Больше 1,5 млрд рублей инвестирует ОАО «РЖД» в обновление железнодорожных путей в Белгородской области. Запланирован капитальный ремонт свыше 32 км пути на участке Новый Оскол — Волоконовка и станции Готня. Также будет проведено обновление оборудования и устройства электроснабжения и системы теплоснабжения котельных в локомотивном депо «Старый Оскол». В регионе продолжится реализация проектов по предупреждению случаев травмирования граждан на железной дороге.