Неудовлетворительное состояние здравоохранения, низкое качество оказания медицинской помощи, рост хронических заболеваний, катастрофическая нехватка врачей и младшего медперсонала - эти темы уже больше года не только формируют текущую социальную и даже внутриполитическую повестку, но и максимально ее обостряют. В социологических рейтингах проблемы отечественной медицины входят в тройку самых актуальных: по разным данным, около 60% населения постоянно жалуются на ее состояние.

Безусловно, триггером послужила пандемия коронавируса, из-за которой все зияющие дыры в системе здравоохранения стали слишком очевидны. Однако и без ковида к началу 2020 года российской медицине уже был поставлен неутешительный диагноз. А ведь когда-то педиатрическая школа или система участковых врачей, созданная при Советском Союзе, вызывала зависть в других странах.

Любопытно при этом, что ни одна оппозиционная политическая партия до сих пор не озвучила в качестве одного из приоритетных требований улучшение состояния здравоохранения. На агитационных баннерах и материалах этих партий мы видим что угодно. Почти все партии, за редким исключением, требуют отменить или пересмотреть пенсионную реформу, остановить рост цен, отказаться от обязательной вакцинации, снизить тарифы, восстановить справедливость налогообложения и прочее. А вот про здравоохранение - тишина. Как будто там все замечательно, или нет этой сферы вовсе. Возможно, партиям не хватает профессиональной экспертизы?

Лишь в конце июня заговор молчания в этой сфере прервал, став кандидатом и лидером федеральной пятерки «Единой России», Денис Проценко. Между прочим, кандидатами от этой партии идут порядка двух десятков врачей, среди них доктора медицинских наук, заслуженные врачи, главврачи областных и городских клинических больниц, главные внештатные специалисты и даже, не побоюсь этого слова, звезда российской онкогематологии Александр Румянцев. И половины этих людей будет достаточно, чтобы сформулировать новые подходы, задать новые векторы развития медицины. Например, в целом поменять KPI здравоохранения, уйти от понимания «медицинская услуга», которая может быть оказана качественно или не оказана вовсе, никак не повлияв на самочувствие пациента.

Мерилом здравоохранения является пациент и его здоровье, поэтому и результатом системы должны быть такие «длинные показатели», как снижение смертности с одновременным уменьшением количества хронических больных, увеличение продолжительности жизни с одновременным уменьшением числа людей с инвалидностью, хотя бы с нозологическими группами общих заболеваний, или такие «короткие показатели», как уменьшение времени ожидания приема узкого специалиста, проведение необходимых диагностических процедур, возможность оказать любому нуждающемуся пациенту с инсультом или инфарктом необходимые реанимационные процедуры в период «золотого часа», качественное и своевременное лекарственное обеспечение.

Важно, что уже сейчас, пусть на площадке всего одной партии, речь идет о том, что система здравоохранения больна, ей требуется лечение, а то и полная перезагрузка, о том, что наша медицина должна быть пациентоориентированна. Качество и профессионализм подавляющего большинства врачей, которые идут сегодня в Госдуму от «Единой России», и предвыборная риторика партии в этой сфере позволяет надеяться на лучшее. Может, хоть в новом составе парламента комитет по здравоохранению будет более профессиональным, ответственным и целеустремленным, проявляя свою субъектность в диалоге с Минздравом РФ и в целом с правительством страны.

Автор — директор АНО «НИЦ «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева

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