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В Chery рассказали о новых моделях авто для российского рынка

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Китайская компания Chery до конца 2021 года представит на российском рынке два новых кроссовера — полноразмерный VX и компактный LX. Об этом 9 августа сообщает «Российская газета».

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Тест-драйв самого популярного автомобиля Chery в России

В основе модели VX лежит платформа M3X. Длина внедорожника — 4970 мм, ширина — 1940 мм, высота — 1805 мм. Колесная база составляет 2900 мм.

Внутри три ряда сидений. На передней панели установлены два экрана диагональю 12,3 дюйма каждый: один отвечает за приборы, а на втором отображается медиасистема.

Автомобиль оснащается двигателем объемом 1,6 л мощностью 197 л.с. Коробка передач — семиступенчатый «робот». Привод только передний.

Компактный кроссовер LX создан на основе модели Chery Tiggo 7. У этих машин одно шасси и унифицированный кузов. Длина модели составляет 4470 мм, ширина — 2670 мм.

Кроссовер оснащается светодиодными фарами и 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. Салон отделан кожей и вставками под дерево.

В Китае модель предлагается с 1,6-литровым турбомотором мощностью 197 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

29 июня стало известно, что Chery рассматривает возможность в ближайшие два года начать продажи в России автомобилей с электрическими силовыми установками.

На данный момент в Chery готовят необходимый пакет технической документации для прохождения сертификации машин, проводят маркетинговые исследования, а также готовятся к испытаниям электромобилей в условиях российских дорог и климата.

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