Новая криптовалюта Coffee Coin за первый месяц выросла в цене на 35%

В мире набирает обороты новая криптовалюта Coffee Coin. Только за первый месяц котировки выросли на 35%, передает телеканал «Известия». Родина «кофейной монеты» — Бразилия. Цифровая валюта обеспечивается запасами зерен. Фермеры могут купить криптовалюту и использовать ее для покупок сельскохозяйственных ресурсов и других товаров. Стоимость регулируется рыночной ценой зеленого кофе. Ожидается, что валюта будет менее волатильной.

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