Лукашенко не исключил возможность интеграции с РФ без потери суверенитета

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 9 августа, заявил, что Белоруссия не против интеграции с Россией, однако без потери государственности и суверенитета.

«Когда мы говорим об интеграции, мы должны четко понимать: любая интеграция без потери государственности и суверенитета»,— сказал он на встрече с журналистами и представителями общественности.

Лукашенко также подчеркнул, что основой любого межгосударственного союза является равноправие, в том числе и в вопросах экономики.

Он отметил, что в конце года пройдет заседание Высшего госсовета Союзного государства, на котором могут быть приняты очень серьезные решения.

Ранее, 4 августа, в Программе социально-экономического развития Белоруссии на 2021–2025 годы отмечалось, что в стране поставлена задача по углублению интеграции с Россией в Союзном государстве с соблюдением национальных интересов. Указывалось, что эффективными инструментами выступят совместные программы действий по конкретным сферам деятельности, а также углубление производственной кооперации и развитие регионального сотрудничества.

15 июля глава белорусского кабмина Роман Головченко и премьер-министр России Михаил Мишустин провели телефонный разговор, во время которого обсудили углубление интеграции в рамках Союзного государства.

В пресс-службе белорусского правительства сообщали, что премьеры затронули вопрос реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи президентов России и Белоруссии, по противодействию санкционному давлению.

13 июля в Санкт-Петербурге прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги. Президент Белоруссии обратил внимание на непрекращающееся санкционное давление Запада на Белоруссию и заверил, что республика выдержит все рестрикции. По его словам, важным фактором является сохранение связи с Россией.

В свою очередь Путин заявил, что Белоруссия остается для России большим и надежным партнером в сфере экономики.

Кроме того, президенты договорились, что цена на российский газ для Белоруссии в 2022 году останется на уровне 2021 года.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт.